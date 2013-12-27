Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на правоохранительные органы. Труп 46-летнего местного жителя обнаружили в собственном доме по улице 3-ий Завокзальный тупик, в районе СОШ №23. Мужчина был убит выстрелом из обреза. Изначально были выдвинуты три версии убийства: грабеж, пьяные разборки и неприязненные отношения. -  Основная версия была - грабеж, поскольку в гараже были выбиты окна автомашины потерпевшего, кроме того, неизвестные вскрыли сейф в гараже, - рассказал «МГ» начальник УВД г.Уральск Манарбек ГАБДУЛЛИН.  Супруга потерпевшего накануне уехала по делам в Аксай и он находился дома один. Сопоставив мелкие детали, удалось вычислить подозреваемого и задержать его по горячим следам. Полицейские задержали 28-летнего пасынка убитого. Как казалось, мужчина долгое время испытывал неприязнь к отчиму. В тот день он выстрелил в него из обреза, а потом водил силовиков по ложному пути, сымитировав ограбление. - Подозреваемый задержан и водворен в ИВС г.Уральска, возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК -  «Убийство», - продолжает Манарбек ГАБДУЛЛИН.  До 6 января правоохранительные органы будут нести усиленный вариант службы, чтобы граждане смогли спокойно отметить праздники. Как выяснилось, на улицах Уральска станет больше нарядов автопатрулей и пеших нарядов полиции.