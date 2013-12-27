Сегодня в поселке Зачаганск очередникам были сданы два пятиэтажных дома по 90 квартир. Аким города Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил уральцев с новосельем и вручил им ключи от квартир. - Мы так счастливы, - говорят. Из газет и телевидения узнали про программу для молодых семей, в январе подали документы, а уже в августе нам позвонили и сказали, что мы прошли и скоро получим жилье. Эти два дома предназначены для молодых семей. Квартиры здесь только одно- и двухкомнатные. - Площадь квартир большая, - говорит начальник городского отдела строительства Малик ЕСНИЯЗ. Однокомнатные по 40 квадратных метров, двухкомнатные - по 60 кв. м. Один дом строила компания «Марасан», второй «СВ+». - В 2012 году началось строительство сразу 7 домов по программе «Доступное жилье-2020», - говорит Малик ЕСНИЯЗ. Сейчас вот сданы два дома, в следующем году сдадут еще пять домов, из которых два - для молодых семей и три - для очередников. Средства на строительство были выделены из республиканского бюджета. В этом году эта сумма составила 2 миллиарда 680 млн тенге, на следующий год выделено 2 млрд 11 млн тенге.