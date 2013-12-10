Иллюстративное фото с сайта www.kazakhstan.orexca.com Иллюстративное фото с сайта www.kazakhstan.orexca.com В Актобе сменился глава городского отдела архитектуры и градостроительства. Ведомство возглавил 44-летний Алтынбек КАЗИЕВ. Соответствующее распоряжение подписано акимом города Ерханом УМАРОВЫМ. Как сообщает пресс-служба городского акимата, Алтынбек КАЗИЕВ имеет два высших образования, окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова по квалификации учитель трудового обучения и Казахскую академию транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева по квалификации инженер-строитель. Ранее служил в органах внутренних дел, затем работал руководителем отдела аппарата акима города Актобе, директором казенного государственного коммунального предприятия «Актобе-геодезия» и ТОО «Ақтөбе геодезия».