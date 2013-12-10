Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Молодой актюбинец, подозреваемый в сбыте и хранении наркотических веществ был задержан 4 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Задержание произвели сотрудники областного управления по борьбе с наркобизнесом в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Операция по задержанию была произведена на улице Рыскулова. Полицейские остановили автомашину марки «Опель Астра» и обнаружили в ней два полиэтиленовых свертка с марихуаной общим весом около полутора килограмм. За рулем авто находился 25-летний местный житель. - В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что подозреваемый 1 декабря за 6 тысяч тенге сбыл 18-летнему парню около 12 граммов марихуаны, - сообщил пресс-секретарь ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. - В настоящее время в отношении подозреваемого за сбыт и хранение наркотических веществ возбуждено уголовное дело по ст. 259 ч.2 УК РК. Согласно санкции данной статьи, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.