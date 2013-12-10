Фото с сайта azattyq.org Фото с сайта azattyq.org Акиму Атырауской области Бактыкоже ИЗМУХАМБЕТОВ по ночам звонят горожане с просьбой выяснить откуда в это время суток появляется жуткий запах нефтепродуктов. Об этом глава региона поведал в ходе первого селекторного заседания областной комиссии по профилактике и ликвидации ЧС. К чрезвычайной ситуации может привести то, что атыраусцы время от времени задыхаются по ночам от терпкого запаха нефтепродуктов, пишет "Время". - И не говорите, что газо­анализаторы ничего не улавливают, найдите источник, - обратился Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ к представителям департамента экологии. Между тем главный эколог Атырау Ербол КУАНОВ пояснил, что в настоящее время проверяются пять производственных предприятий, возможно, деятельность трех нарушителей природоохранного законодательства скоро будет приостановлена. Но вот сделать это будет сложно, сказал КУАНОВ: ведь на одном предприятии работает тысяча человек, и люди могут остаться без работы. - Понятно, что остановить производство нелегко, это огромные убытки. Но думаю, что производство не должно быть сопряжено с вредными выбросами и наносить урон здоровью людей. Я категорически ставлю вопрос, выясняйте и останавливайте их работу. Я сам отвечу за это! - отрезал ИЗМУХАМБЕТОВ.