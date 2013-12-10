Фото с сайта www.voxpopuli.kz Фото с сайта www.voxpopuli.kz Скончался казахстанский архитектор Владимир Кацев. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил его внук Георгий. Архитектор ушел из жизни после продолжительной болезни. Владимир Кацев спроектировал Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака, высокогорный комплекс "Медеу" и здание цирка в Алматы. Владимир Кацев родился 7 сентября 1929 года в городе Кременчуг, Полтавская область, Украина. За время карьеры он успел поработать главным архитектором в "Казгорстройпроекте", "Алматыгипрогор", Союзе архитекторов Республики Казахстан. С 2010 года занимал должность председателя Алматинского городского филиала Союза архитекторов Республики Казахстан. Владимир Кацев является заслуженным архитектором Казахстана, лауреатом Государственной премии СССР, академиком Международной академии архитектуры стран Востока и почетным профессором КазГАСА. Среди других знаковых работ Владимира Кацева - плавательный бассейн "Динамо", пансионат, плавательный бассейн и спортивный зал горнолыжной базы "Шымбулак", здание Алматинского городского акимата и фонтан "Восточный календарь" у здания Академии наук Казахстана.