Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Проект по производству национального лакомства "тары" стал победителем конкурса инвестпроектов в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей Актюбинской области. Сообщается, что в Актобе стали известны имена обладателей денежных грантов от международного фонда "Алтын Кыран". "Основная тройка победителей выглядит следующим образом: третье место получил Шахан ШАХМАРАН, который намерен привести в соответствие все имеющиеся в Актобе пандусы. Ему было вручено на осуществление идеи 2 миллиона тенге. На 400 тысяч тенге больше получила консалтинговая компания при институте Adizes. Ну и первое место, а вместе с ним приз в 4 миллиона тенге получила группа молодых людей из Байганинского района по выращиванию и производству тары", - говорится в пресс-релизе. "Почему-то на базарах только продают наш национальный продукт, а в супермаркетах его нет. Уверены, что теперь просо появится и там", - отметил председатель регионального совета РПП Исламбек САЛЖАНОВ. В целом, были отмечены 10 команд, чьи бизнес-идеи жюри сочло наиболее оригинальными и актуальными. Так, семеро участников конкурса "AtamekenStartup" получили гранты от 150 тысяч до 2 миллионов тенге. В скором времени в Актобе теперь должна появиться сухая автомойка, в Айтекебиском районе - компания по обслуживанию и ремонту компьютеров, в Темирском районе - проект по планированию работ на пришкольном участке. Кроме того, сообщается, что в выходные в Актобе состоялся также республиканский конкурс "AtamekenStartup", в котором приняли участие около 400 начинающих бизнесменов разных возрастов. Всего поступило 125 идей, из них в финал прошли 25 проектов. 3 победителя получили гранты по 100, 200 и 300 тысяч тенге.