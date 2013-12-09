Иллюстративное фото с сайта reviews.drom.ru Иллюстративное фото с сайта reviews.drom.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Снегопад заставил сотрудников «Казахавтодор» изрядно поработать. Плохая видимость и гололед на дорогах привели к тому, что 6 легковых автомашин скатились в кювет на трассе Актобе-Астрахань. Их пришлось вытаскивать сотрудникам «Казахавтодора» с помощью буксира. Две еврофуры из-за сильного гололеда не могли подняться на подъем в районе Кос-Истека. «Казахавтодор» помог им взять высоту. - На всех опасных участках - подъемах и поворотах мы подсыпаем песок, - говорит главный специалист РГП «Казахавтодор» Асет СУЮНОВ. - Пункты обогрева готовы на 100% во всех районах области. Тем временем департамент ЧС дает новое предупреждение об усилении ветра 9 декабря до 15-20 метрах в секунду, снеге и гололеде. Дежурные ЧС не рекомендуют выезжать за город, а если и ехать, то на скорости не выше 40 километров в час. Гололед на трассе привел к всплеску аварий. - На участке Кандыагаш - Актобе я насчитала 15 аварий, - говорит очевидец Ардак КУБАШЕВА.