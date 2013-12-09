Иллюстративное фото с сайта www.zr.ru Иллюстративное фото с сайта www.zr.ru В Атырауской области полицейские, случайно оказавшиеся на месте ДТП, спасли четырех человек из горящей автомашины, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили журналисту в пресс-службе ДВД, ДТП произошло на трассе Атырау – Астрахань, в районе села Тущыкудук Исатайского района. Водитель грузовика «Volvo» не справился с рулевым управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате столкновения легковое авто загорелось. По счастливой случайности в это время мимо проезжали возвращавшиеся с дежурства участковый инспектор Исатайского РОВД старший лейтенант ШОБАЛАЕВ и инспектор ДПС младший сержант ХАРЕКЕСОВ. Разбив стекло задней двери УАЗа (боковые двери заклинило), полицейские успели вытащить из горящего авто троих пассажиров и водителя. Еще одного пассажира спасти не успели, автомобиль взорвался. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Водитель фуры, гражданин Турции, водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК - "ДТП со смертельным исходом".