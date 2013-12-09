Сегодня тело 19-летнего Бекжана БАУЫРЖАНОВА повезли в родную Жангалу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Похороны солдата-срочника состоятся завтра. Напомним, 4 декабря солдат-срочник Бекжан БАУЫРЖАНОВ был найден повешенным в воинской части 6505 Карагандинской области. Спасти солдата не удалось. Через несколько дней тело погибшего привезли в Уральск, однако родственники, которые не верят в версию самоубийства, настояли на повторном вскрытии. - Я заходил в морг, осмотрел тело, то, что смог увидеть - никаких видимых повреждений нет, мозг не повреждён, кости целые, - рассказывает отец погибшего солдата Бауыржан КАЗМАГАНБЕТОВ. - Теперь будем ждать результатов анализов, врачи сказали, что результаты экспертизы будут готовы через две недели. По словам родственников, Бекжана похоронят завтра в Жангале. Перед отправкой тела, сопровождающие гроб карагандинские военные на несколько секунд откинули крышку, чтобы показать собравшимся погибшего солдата. - Семье Бекжана БАУЫРЖАНОВА будет оказана материальная помощь согласно установленной законодательством суммы, - сказал заместитель командира воинской части 6505 по воспитательной и социально-правовой работе майор Ануар УКУБАЕВ.