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Бывшая сотрудница ювенальной полиции рассказала в суде Уральска, как они хотели поделить деньги
9 февраля в Уральском городском суде бывшая сотрудница полиции, обвиняемая в получении взятки по предварительному сговору, рассказала, что деньги они должны были поделить на троих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела стало известно, что трое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В одном из продуктовых магазинов города было продано пиво несовершеннолетнему. Подозреваемая во взяточничестве ХАБИБУЛЛИНА ранее дала признательные показания и ее дело было предложено оформить в отдельное производство. Однако прокуратуре в процессуальном соглаше
9 февраля в Уральском городском суде бывшая сотрудница полиции, обвиняемая в получении взятки по предварительному сговору, рассказала, что деньги они должны были поделить на троих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Из материалов дела стало известно, что трое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В одном из продуктовых магазинов города было продано пиво несовершеннолетнему.
Подозреваемая во взяточничестве ХАБИБУЛЛИНА ранее дала признательные показания и ее дело было предложено оформить в отдельное производство. Однако прокуратуре в процессуальном соглашении было отказано и теперь дело ХАБИБУЛЛИНОЙ будет рассматриваться в общем порядке. Бывшие сотрудницы НАЙЗАБЕКОВА И ЕСЕНАЛИЕВА на прошлом судебном заседании в даче показаний разошлись.
По словам Хабибуллиной, 31 октября она и Найзабекова были задействованы в ОПМ и в магазине "Перизат" выявили нарушения, но протокол на месте составить не смогли, так как не было хозяйки.
- Потом я взяла номер хозяйки у продавцов магазина и начала звонить ей, но трубку телефона владелица магазина Арыстанова не поднимала. На следующий день она сама мне перезвонила и сказала, что обо всех нарушениях знает. Тогда я ее попросила прийти в отдел для оформления протокола. Явиться в ДВД ЗКО по каким-то причинам хозяйка не смогла и мы договорились, что придем к ней домой, - пояснила Хабибуллина.
3 ноября бывшие сотрудницы ювенальной полиции пришли к Арыстановой домой.
- Когда мы зашли к владелице магазина домой втроем, она удивилась. Я расположилась в холле на диване ближе к Арыстановой, а девчонки сели в кресло. Когда начали говорить про протокол, хозяйка не хотела даже этого слушать. Найзабекова пояснила, что ничего изменить уже нельзя, дело зарегистрировано в КУИС. Но Арыстанова расчитывала решить этот вопрос по-другому, ссылаясь на то, что у нее слабое сердце, и стала предлагать нам деньги. Я набрала в телефоне 300 тысяч тенге и показала ей. Арыстанова поделила сумму наполовину. Есеналива прокомментировала, что такую сумму вы можете отдать государству. И вообще по взгляду Есеналиевой и Найзабековой было понятно, что этого мало. Тогда хозяйка меняла сумму в телефоне сначала на 200, а потом на 250. Договориться о чем-то и подписать протокол мы так и не смогли, Найзабекова оставила уведомление и мы ушли. Вслед Арыстанова сказала нам, что еще позвонит, - рассказала Хабибуллина.
После Хабибуллина отметила, что когда они вышли из дома владелицы магазина, Найзабекова, глядя на то как она раскошно живет в коттедже и во дворе стоят два автомобиля, предположила, что деньги отдадут им сразу.
Кроме того, в своих показаниях Хабиббулина вспомнила, что когда в первый раз они все рассказали Есеналиевой, та сразу сказала, мол, зачем они поторопились с занесением данных в базу.
- Есеналиева сказала, что если хозяйка предложит нормальную сумму, то можно будет решить этот вопрос, а если совсем маленькую, то посоветовала нам не связываться с ней. Потом между нами троими состоялся разговор, если Арыстанова даст нам 300 тысяч тенге, тогда мы поделим и каждому достанется по 100 тысяч тенге, - пояснила Хабибуллина.
Со слов Хабибуллиной, 4 октября Арыстанова звонила с предложениям отдать деньги.
- Но я ей сказала, что нам ничего от нее не надо. После чего Есеналиева взяла мой телефон и договорилась о передаче денег, представляясь мною. А нам сказала, что если сейчас хозяйка принесет деньги, она сама их заберет, и мы в это время можем постоять в сторонке. Потом я узнала, что Есеналиеву задержали, - рассказала Хабибуллина.
Стоит отметить, что в суде Хабибуллина признала вину свою полностью.
А Есеналиева в суде указала, что о деньгах и том, что они будут делить их на троих, разговора не было. Материально нуждалась только Хабиббулина. А она это понимала, иногда занимала ей и помогала.
Напомним, сотрудница ювенальной полиции Уральска призналась в получении взятки. Однако Уральский городской суд с наказанием не согласился, который запросил прокурор для подозреваемой.