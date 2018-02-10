Бывшая сотрудница ювенальной полиции рассказала в суде Уральска, как они хотели поделить деньги

9 февраля в Уральском городском суде бывшая сотрудница полиции, обвиняемая в получении взятки по предварительному сговору, рассказала, что деньги они должны были поделить на троих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела стало известно, что трое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В одном из продуктовых магазинов города было продано пиво несовершеннолетнему. Подозреваемая во взяточничестве ХАБИБУЛЛИНА ранее дала признательные показания и ее дело было предложено оформить в отдельное производство. Однако прокуратуре в процессуальном соглаше