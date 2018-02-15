Бывшим сотрудницам ювенальной полиции ЗКО вынесли приговор

Сегодня, 15 февраля, в Уральском городском суде вынесли приговор бывшим сотрудницам ювенальной полиции, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела следует, что бывшие сотрудницы ювенальной полиции Альфия ХАБИБУЛЛИНА, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВА и Асем НАЙЗАБЕКОВА обвиняются по статье 366 ч 3 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". - Суд признал виновными Альфию ХАБИБУЛЛИНУ, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВУ и Асем НАЙЗАБЕКОВУ в совершении уголовного правонарушения, согласно статье 366 ч.3