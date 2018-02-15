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Бывшим сотрудницам ювенальной полиции ЗКО вынесли приговор
Сегодня, 15 февраля, в Уральском городском суде вынесли приговор бывшим сотрудницам ювенальной полиции, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела следует, что бывшие сотрудницы ювенальной полиции Альфия ХАБИБУЛЛИНА, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВА и Асем НАЙЗАБЕКОВА обвиняются по статье 366 ч 3 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". - Суд признал виновными Альфию ХАБИБУЛЛИНУ, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВУ и Асем НАЙЗАБЕКОВУ в совершении уголовного правонарушения, согласно статье 366 ч.3
Сегодня, 15 февраля, в Уральском городском суде вынесли приговор бывшим сотрудницам ювенальной полиции, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Из материалов дела следует, что бывшие сотрудницы ювенальной полиции Альфия ХАБИБУЛЛИНА, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВА и Асем НАЙЗАБЕКОВА обвиняются по статье 366 ч 3 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".
- Суд признал виновными Альфию ХАБИБУЛЛИНУ, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВУ и Асем НАЙЗАБЕКОВУ в совершении уголовного правонарушения, согласно статье 366 ч.3 и назначил наказание в виде штрафа в размере 70-кратной сумме взятки. То есть каждая подсудимая должна выплатить штраф в размере 17,5 миллиона тенге в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. Если же подсудимые будут уклоняться от уплаты штрафа, то им грозит альтернативное наказание в виде лишение свободы из расчета 1 день - 4 МРП, - озвучила приговор судья Уральского городского суда Магира КИТАРОВА.
Кроме того, суд лишил званий капитана полиции Хабибуллину и Есеналиеву, и звания лейтенанта Найзабекову.
Напомним, 26 января в Уральском городском суде началось рассмотрение дела в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции, которые обвиняются в вымогательстве взятки у предпринимателя. Одна из них - Альфия ХАБИБУЛЛИНА - призналась в получении взятки. Прокуратура выделила дело в отдельное производство, однако Уральский городской суд не согласился с наказанием, которое запросил прокурор для подозреваемой. Позже на судебном заседании гособвинитель попросил суд назначить каждой подсудимой по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.