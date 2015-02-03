Множество людей, страдающих от различных заболеваний, ежедневно вынуждены сидеть в бесконечных очередях к таким узким специалистам, как уролог, хирург, гинеколог, а между тем, уходит драгоценное время. В Центре амбулаторной хирургии «Хирург» вы не будете томиться в ожидании, здесь вам помощь окажут по высшему уровню.
Центр амбулаторной хирургии «Хирург» находится в центре города по ул. Курмангазы (бывш. Фурманова), в районе остановки «Школьник», куда можно доехать с любой точки города.
Если театр начинается с вешалки, то любой уважающий себя медицинский центр имеет презентабельный ресепшн. На посту центра амбулаторной хирургии «Хирург» всех пациентов приветливо встречает администраторы Алла ДУСЕЕВА и Светлана ХАСАНОВА, которые не только ответят на все вопросы, но также запишут к доктору, заведут карточку и объяснят всю необходимую информацию об анализах и прочих обследованиях.
Центр амбулаторной хирургии «Хирург» давно стал пользоваться популярностью у горожан. Здесь проводят не только диагностику, но и лечение различных гинекологических, урологических, вегето-сосудистых, отоларингологических и прочих заболеваний, где необходима помощь узких специалистов. Также здесь работает процедурный кабинет, где вы можете получить назначенные инъекции.
- В нашем центре проводится амбулаторное лечение хирургических, урологических, проктологических, сосудистых заболеваний как взрослых, так и детей, - говорит хирург высшей категории Виталий ВАЛИЕВ. - То есть, придя к нам, пациент сможет не только получить консультацию у врача, но и пройти обследование, а если есть необходимость, то получить хирургическую помощь.
Стоит отметить, что в «Хирурге» производятся операции различного характера, где не используется общий наркоз. Допустим, у вас обнаружилась доброкачественная опухоль, назрел фурункул, начались проблемы с суставами, то есть нужна срочная помощь хирурга. Вам не нужно сидеть в бесконечных очередях в поликлинике и тратить драгоценное время, достаточно обратиться в центр амбулаторной хирургии «Хирург», где опытные врачи с многолетним стажем помогут разобраться с вашими проблемами и окажут помощь. При этом цены в центре «не космические», а вполне доступные.
К проблемам мужского здоровья здесь относятся особенно внимательно. Прием ведет уролог, кандидат медицинских наук Булат НАЖИМОВ.
- К нам приходят мужчины с различными заболеваниями мочеполовой системы, - говорит Булат Самиевич. - Простатит, увеличение предстательной железы и недержание мочи являются наиболее распространенными урологическими заболеваниями у мужчин, которые способны значительно осложнить жизнь и стать причиной серьезных расстройств здоровья. Поэтому хочу особо отметить, что здоровьем нужно заниматься именно с молодого возраста. Сейчас мы проводим санитарно-просветительскую работу с молодыми людьми, которые собираются создать семью и, соответственно, планируют в дальнейшем стать счастливым отцом семейства. У нас мужчина может пройти амбулаторное обследование и, если есть необходимость, то и лечение.
Прием женщин здесь ведут гинекологи с многолетним стажем Амина ИСКАКОВА и Берик МУСТАФИЕВ. Также в центре производится ряд гинекологических операций: прижигание эрозии шейки матки, установка и удаление спирали и прочие.
Центр амбулаторной хирургии «Хирург» оснащен клинической лабораторией, где проводят не только общие анализы мочи и крови, но также исследуют кровь на наличие повышенного сахара, мазки на степень чистоты. Для мужчин есть возможность сдать анализ на изменения в соке простаты.
В амбулаторном центре «Хирург» работает кабинет детского хирурга, в котором смогут помочь вашему малышу с такими проблемами как дисплазия тазобедренного сустава и с другими ортопедическими нарушениями. Прием ведет детский хирург Зейгуль АКМУКАНОВА.
Центр амбулаторной хирургии «Хирург» оснащен современным аппаратом УЗИ-диагностики, которая на сегодняшний день является одним из наиболее точных и безболезненных методик.
- Мы постарались, чтобы наши пациенты смогли получить наиболее полную информацию о состоянии здоровья и пройти хирургическое лечение. Очень часто человек не может в силу своего недуга прийти на прием самостоятельно, в этом случает наши врачи выезжают к пациенту на дом, что очень удобно. В дальнейшем планируем расширить свои возможности и открыть физиологическое отделение. Работаем шесть дней в неделю с 9.00 до 20.00. То есть у работающего населения есть возможность прийти к нам на прием после рабочего дня или в субботу. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, не откладывайте их на потом, его может и не быть. Будьте здоровы, - пожелал напоследок Виталий ВАЛИЕВ.
Также именно в этом центре проводят такую операцию, как контрактура Дюпюитрена, иными словами, - ладонный фиброматоз. Причем устранение контрактуры проводится с помощью проколов, то есть не прерывая сухожилия.
- Такое заболевание сначала может проявляться лишь безболезненной шишкой на ладони руки рядом с основаниями пальцев рук, но без лечения заболевание прогрессирует, - поясняет врач. - В большинстве случаев выраженные симптомы появляются только через несколько лет после начала заболевания. Стоит отметить, что мужчин такое заболевание имеет тенденцию к более быстрому прогрессированию, чем у женщин.
Как проводится операция, смотрите в нижеследующем ролике.
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