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Бизнес-новости

Центр английского языка DESTINATION открыл филиал в 6 микрорайоне

Записавшиеся до 10 июля получат скидку в 20%, сообщил директор центра Роман ЛУШАКОВ. Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. - На базе нашего Центра функционирует IELTS Центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США, - рассказал Роман Лушаков. Новый филиал Центра откры
Marat
Центр английского языка DESTINATION открыл филиал в 6 микрорайоне
Записавшиеся до 10 июля получат скидку в 20%, сообщил директор центра  Роман ЛУШАКОВ. Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. - На базе нашего Центра функционирует IELTS Центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США, - рассказал Роман Лушаков. Новый филиал Центра открыт после многочисленных обращений. Он находится в престижном районе - напротив "Салтанат Сарайы" - в 62-ом доме, что расположен возле остановки. - Учиться в новом офисе одно удовольствие: просторные классные комнаты, новая мебель, современная техника, климат-контроль. Самое главное, что для работы в данном филиале были отобраны наши лучшие и самые опытные преподаватели. Активная развлекательная программа ждет детей по выходным, - продолжает Роман. - С момента открытия нового офиса к нам поступают многочисленные предложения продлить акцию именно в 6-ом микрорайоне, так как там новые микрорайоны с плотным населением, поэтому мы решили продлить акцию до 10 июля. Все пришедшие в наш центр получают 20% скидку на первый месяц обучения. Если вы не в городе, то звоните и бронируйте место со скидкой по телефонам. В офисе всего три классных комнаты и набор будет ограничен. С 29 июня уже начались занятия в некоторых группах и индивидуально. В центре Destination пользуются методикой, суть которой заключается в том, чтобы научить ребенка или взрослого говорить и понимать английскую речь уже с первых занятий. - В большинстве школ на уроках английского языка дети переводят тексты либо зубрят их, не понимая смысла, и также делают упражнения, где нужно вставить подходящее слово или артикль. Такие занятия не учат детей понимать и тем более говорить на английском языке. Вместо «забрасывания» на детей огромного количества грамматики, мы учим строить предложения, понимать и сразу же использовать новый материал в речи на английском языке, - сообщил директор центра. Новый центр находится по адресу: г. Уральск, 6 микрорайон, 62 дом. Контакты: Тел.: 26-20-53 Сот: +7 778 788 74 45 (whatsapp, viber)
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