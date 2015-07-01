Центр английского языка DESTINATION открыл филиал в 6 микрорайоне

Записавшиеся до 10 июля получат скидку в 20%, сообщил директор центра Роман ЛУШАКОВ. Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. - На базе нашего Центра функционирует IELTS Центр, представительство программы FLEX, Школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США, - рассказал Роман Лушаков. Новый филиал Центра откры