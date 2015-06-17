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Бизнес-новости

Центр Destination объявляет скидки на летние курсы английского языка

Скидки на летние курсы английского языка – 20% действуют до 1 июля 2015 года. Директор центра Destination Роман Александрович Лушаков ответил на наши вопросы о летних программах по изучению английского языка. -Роман, расскажите о языковом центре Destination? Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. На базе нашего Центра функционирует IELTS-Центр, представительство программы FLEX, школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и
Marat
Центр Destination объявляет скидки на летние курсы английского языка
Скидки на летние курсы английского языка – 20% действуют до 1 июля 2015 года.
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destination3
 Директор центра Destination Роман Александрович Лушаков ответил на наши вопросы о летних программах по изучению английского языка.  -Роман, расскажите о языковом центре Destination? Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. На базе нашего Центра функционирует IELTS-Центр, представительство программы FLEX, школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и центр международного образования, который ежегодно отправляет детей и студентов из Уральска на обучение в Европу и США.
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  -Роман, какую методику вы применяете в центре Destination? Данная методика была разработана мною в сотрудничестве с Американской филологической ассоциацией и была представлена в Вашингтоне, Лондоне и Нью-Йорке. Данная методика кардинально отличается от той, которая применяется в учебных заведениях нашей страны. Суть методики заключается в том, чтобы научить ребенка (взрослого) говорить и понимать английскую речь уже с первых занятий. В большинстве школ на уроках английского языка дети переводят тексты либо зубрят их, не понимая смысла и также делают упражнения, где нужно вставить подходящее слово или артикль. Такие занятия не учат детей понимать и тем более говорить на английском языке. Вместо «забрасывания» на детей огромного количества грамматики, мы учим строить предложения, понимать и сразу же использовать новый материал в речи на английском языке.
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 -Как проходят занятия в Центре Destination? Дети обучаются три раза в неделю по астрономическому часу. Обучение проходит через день. В группе обучаются 3-5 детей одного возраста и уровня. Дети, которые развиваются и идут быстрее, переходят в более сильные группы раньше своих одногруппников. По выходным у нас всегда активная программа: пикники в парке, выезд в кемпинг Мечта, спортивные состязания, воскресные клубы, походы в кино и многое другое. В Центре дети находят новых друзей и очень весело проводят летние каникулы. Все эти мероприятия проходят бесплатно, я сам их организую и очень весело провожу время с детьми. Контакты центра DESTINATION: Улица Жукова, 1 (площадь Маметовой) 3 этаж, офис 321 (администрация) 51-85-61, 33-23-22 +7(778)4484507 destination.dinara@yandex.ru Проспект Евразия, 35/1 (остановка Юбиляр) 53-60-61, +7(702)439 62 69 destination.tour@yandex.ru wwww.destination.kz Официальное сообщество ВКОНТАКТЕ. Информация, фотографии, конкурсы и подарки https://vk.com/destination_kz На правах рекламы

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