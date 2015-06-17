Центр Destination объявляет скидки на летние курсы английского языка

Скидки на летние курсы английского языка – 20% действуют до 1 июля 2015 года. Директор центра Destination Роман Александрович Лушаков ответил на наши вопросы о летних программах по изучению английского языка. -Роман, расскажите о языковом центре Destination? Центр Destination является специализированным центром обучения английского языка в городе Уральск. В центре проходят обучение дети с 6 лет, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. На базе нашего Центра функционирует IELTS-Центр, представительство программы FLEX, школа технического английского, Центр по подготовке преподавателей и