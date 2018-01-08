Иллюстративное фото из архива "МГ" Отмечается, что расчетная цена на СНГ согласно Правилам определения предельных цен должна была составить 52 538,27 тенге за тонну за тонну без учета НДС. - Однако министерство в соответствии с пунктом 14 Правил удерживает его на уровне утвержденной максимальной предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке за 2014 год, то есть на уровне 38,701 тенге за тонну без НДС. Повышение вызвано ростом мировой цены, поскольку оптовая цена на сжиженный нефтяной газ зависит от котировок на международном рынке, - прокомментировали в ведомстве. Сообщается, что оптовая цена - это цена, по которой заводы-производители отпускают сжиженный нефтяной газ газосетевым организациям в рамках Плана поставки СНГ на внутренний рынок, утверждаемого МЭРК. Также в ведомстве сообщили, что ввиду увеличения спроса, а также низких оптовых цен на СНГ на внутреннем рынке собственники и производители СНГ несут убытки от реализации на внутренний рынок. К примеру: себестоимость производства сжиженного нефтяного газа СНПС "Актобемунайгаз" составляет порядка 52 000 тенге за тонну, ТОО "СП"Казгермунай" - 38 403 тенге за тонну, ТОО "Жаикмунай" - 67 478 тенге за тонну и ТОО "КазахОйлАктобе" - 44 334 тенге за тонну. Согласно закону РК "О газе и газоснабжении", Министерство энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально утверждает предельную оптовую цену на СНГ, которая действует на всей территории Республики Казахстан. Также министерством ежемесячно утверждается План поставки СНГ на основе заявок, представляемых газосетевыми организациями. План поставки формируется на заседании Комиссии по распределению объемов СНГ на внутренний рынок РК, в состав которой входят представители министерства, партии "Нур Отан", ассоциации "KazEnergy", НПП "Атамекен" и "Казахстанской топливной ассоциации - 1". Таким образом, министерство ежемесячно проводит заседания Комиссии по распределению СНГ, на которые также приглашаются представители местных исполнительных органов для формирования объемов СНГ, поставляемых на внутренний рынок. - Вся процедура и механизм формирования Плана поставки СНГ прозрачны и осуществляются с участием общественных организаций. При этом отмечаем, что розничная цена на внутреннем рынке Казахстана устанавливается участниками рынка и министерством не регулируется, - сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве пояснили, что розничная цена на СНГ складывается из: 1) оптовой цены, утверждаемой МЭРК; 2) транспортных расходов; 3) эксплуатационных расходов; 4) прибыли газосетевой компании. Согласно данным мониторинга, представляемым местными исполнительными органами, в декабре 2017 года наиболее низкие розничные цены были в Актюбинской области - 45-49 тенге за литр и в Мангистауской области - 45-50 тенге за литр. Также наиболее высокие цены наблюдались в Карагандинской области - 70-75 тенге за литр, Алматинской области - 72-75 тенге за литр, ЮКО - 65-72 тенге за литр, Восточно-Казахстанской области - 68-75 тенге за литр и Алматы - 68-75 тенге за литр. После 1 января 2018 года, по данным мониторинга, представляемым местными исполнительными органами, розничные цены сложились в Актюбинской области на уровне 55 тенге за литр и Мангистауской области - 52-65 тенге за литр. - По остальным регионам рост розничных цен на СНГ не наблюдается, - резюмировали в ведомстве. Также сообщается, что ввиду низких цен на газ с каждым годом растет потребление СНГ на внутреннем рынке, к примеру в 2016 году - 720 тысяч тонн, в 2017 году - 953 тысячи тонн (увеличение на 32 процента).