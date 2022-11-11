Часть дорог перекроют в центре Алматы 13 ноября

В этот день пройдёт городской забег City Run 2022. Иллюстративное фото из архива "МГ" В организационном комитете забега предупредили о частичном перекрытии дорог в день соревнований. Движение будет приостановлено с 4:00 до 11:00 13 ноября. движение на улице Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова будет перекрыто с 4:00 до 11:00; на улице Толе би от Наурызбай батыра до Абылай хана - с 7:45 до 9:40, на улице Наурызбай батыра от Толе би до Шевченко - с 8:00 до 9:30, на улице Шевченко от Наурызбай батыра до Панфилова - с 8:05 до 09:20, на улице Панфилова от Толе би до Богенбай батыра -