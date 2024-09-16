В ЗКО проживает 24 791 человек с инвалидностью, что составляет 3,7% от всей численности населения области, 3 130 из которых дети до 18 лет. Об этом сообщила заместитель руководителя координации занятости и социальных программ Дилдаш Искакова на брифинге в РСК. По её словам, на 1 сентября техническими вспомогательными средствами и социальными услугами обеспечено 10715 человек. Для медицинской реабилитации протезно-ортопедическими средствами обеспечили 1355 человек, санаторно-курортным лечением - 984 человека.

Для социальной реабилитации сурдотехнические средства предоставили 235 человек, тифлотехнические средства - 1587 человек, 461 - обеспечены кресло-колясками, 5050 - обязательными гигиеническими средствами.

– По области 778 людям с инвалидностью первой группы предоставляются услуги индивидуальных помощников, 265 людям с инвалидностью – услуги специалиста жестового языка. Дополнительные меры принимаются для изменения качества жизни лиц с инвалидностью. Одним из направлений модернизации системы социального обслуживания является вовлечение в социальное обслуживание лиц с инвалидностью незанятых членов семьи. Практика показала, что поддержка близких людей и привычный социум дают большую эффективность реабилитации. Членам семьи представляется возможность оформления в качестве индивидуальных помощников. При этом, основным требованием является наличие у них соответствующих навыков, умений и квалификации для оказания таких услуг. Их труд оплачивается, производятся социальные отчисления, а период работы засчитываться в трудовой стаж при назначении пенсий, - рассказала Дилдаш Искакова.

По её словам, если ранее на год инвалидам выдавались 730 штук подгузников, то теперь это количество увеличилось до 1460 штук в год. Кроме этого, с прошлого года санаторно-курортным лечением обеспечиваются дети с психоневрологическими патологиями и сопровождающие их лица.