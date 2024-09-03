В ЗКО проживает 24 791 человек с инвалидностью, что составляет 3,7% от всей численности населения области, 3 130 из которых дети до 18 лет. Об этом сообщила заместитель руководителя координации занятости и социальных программ Дилдаш Искакова на брифинге в РСК. По её словам, для социальной защиты людей с инвалидностью государство последовательно принимает комплекс системных мер.

– В Казахстане реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. В 2023 году ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах инвалидов. В рамках Социального кодекса внедрена многоуровневая система социальной защиты лиц с инвалидностью, включающая государственную помощь и поддержку в виде пособий и социальных выплат, компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации, оказание специальных социальных услуг, трудоустройство, - рассказала Дилдаш Искакова.

Таким образом сформирована трехуровневая система социального обеспечения людей с инвалидностью:

Первый уровень (базовый) – государственное социальное пособие по инвалидности из госбюджета. Его размеры зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, на соответствующий финансовый год. В связи с увеличением прожиточного минимума, размеры пособия ежегодно гарантированно повышаются на уровень инфляции. С 1 января 2024 году размеры пособия повышены на 7%. Ежемесячно лицам с инвалидностью выплачивается государственное социальное пособие. Всего по области получает пособие 17 641 человек. Ещё 2420 лицам ухаживающим за инвалидами первой группы и одному из родителей или законному представителю из 3 158 семей, воспитывающих детей с инвалидностью ежемесячно выплачивается государственное специальное пособие по уходу.

Второй уровень (обязательный) – социальные выплаты из государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). Их размеры напрямую зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и стажа участия в системе обязательного социального страхования. Соцвыплат из ГФСС ежегодно повышаются на уровень инфляции, в 2024 году – на 7%.

– социальные выплаты из государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). Их размеры напрямую зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и стажа участия в системе обязательного социального страхования. Соцвыплат из ГФСС ежегодно повышаются на уровень инфляции, в 2024 году – на 7%. Третий уровень – страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием и в пользу пострадавшего работника был заключен договор обязательного страхования от несчастных случаев.

Кроме этого, из местного бюджета предоставляется социальная помощь для лиц с инвалидностью. По решению районных и городских маслихатов, из средств местного бюджета 9 331 инвалиду оказали социальную помощь на 367,4 миллиона тенге.