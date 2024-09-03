Должникам по налогам не будут блокировать все счета - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил не торопиться с принятием нового Налогового кодекса. Об этом он заявил, выступая с Посланием народу Казахстана 2 сентября. В ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса глава поручил организовать всестороннюю и тщательную дискуссию в правительстве и парламенте.

— Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне, — сказал Токаев в Послании народу Казахстана.

По словам президента, в Казахстане настало время ввести дифференцированные ставки индивидуального подоходного налога. Он также подчеркнул необходимость отказаться от карательного подхода в налоговом администрировании.

— Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками, — добавил Президент.

По мнению главы государства, важной задачей является повышение эффективности налоговых льгот. В Казахстане необходимо обеспечить налоговую отчетность по всем предоставляемым льготам. Президент считает, что следует сохранить только те льготы, которые действительно стимулируют развитие бизнеса. В частности, можно предусмотреть преференции для инвесторов, ориентированных на развитие производственных сфер.

— Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес, — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что финансовую ситуацию дополнительно осложняет высокая доля теневой экономики. Для ее значительного сокращения необходимо принять комплекс продуманных мер.

— В частности, нужно завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам, а также не допустить незаконный переток доходов от внешнеторговых операций в другие юрисдикции, — сказал Президент.

Напомним, что проект нового Налогового кодекса еще не поступил в Парламент, поскольку он находится на стадии рассмотрения в правительстве.