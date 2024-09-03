Вечером, второго сентября, в полицию поступила информация о том, что в двух школах города заложено взрывчатое устройство. По данным начальника ЦОУ управления полиции Атырау Аскара Атамкулова, в зданиях учебных заведений незамедлительно провели проверку сообщению о наличии взрывчатых устройств. Работников школ пришлось эвакуировать, а на место стянулись все экстренные службы. В результате взрывчатых устройств не обнаружено. По факту ложного сообщения проводится расследование.

– Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию виновных лиц. В настоящее время безопасность во всех школах города находится под пристальным контролем полиции. Отметим, что по статье 273 УК РК «Заведомо ложне сообщение об акте терроризма» злоумышленникам грозит штраф в размере 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничением свободы в срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, - сообщил Аскар Атамкулов.