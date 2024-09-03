Житель Уральска почти 40 раз нарушил ПДД за три дня

Для борьбы с нарушителями на территории области используется система "SuncarSmartQorgau". С ее помощью задержали водителя Mitsubishi Galant с российскими номерами, который за три дня 39 раз превысил скорость, сообщает Polisia.kz. Общая сумма наложенных штрафов превысила один миллион тенге. Машину водворили на спецстоянку.

В ведомстве также сообщили, что помимо превышения скорости, у водителя были зафиксированы и другие нарушения правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам.