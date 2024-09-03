Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу подчеркнул, что все зарубежные командировки руководителей ведомств должны приносить практическую пользу. Глава государства заявил, что государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий.

— Инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 миллионов долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу "одного окна". При этом необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов. Государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу. Это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях – перед Президентом, —сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что проблемы с реализацией инвестиционных проектов особенно ярко проявляются на местном уровне. Он подчеркнул, что акимы по-прежнему ориентируются на получение бюджетных средств, вместо того чтобы привлекать частные инвестиции. Инвесторы, желающие работать в регионах, часто сталкиваются с бездействием и бюрократической волокитой со стороны местных властей. В результате они либо откладывают запуск проектов, либо вовсе отказываются от них.