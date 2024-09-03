Какие продукты подорожали, а какие подешевели в Казахстане

Как свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Казахстана, цены на платные услуги в стране повысились на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на водоотведение и холодную воду. Проезд городским автобусом подорожал на 9,3%, такси – на 1,8%. Повышение цен отмечено на аренду жилья на 1,4%.

Среди непродовольственных товаров прирост цен отмечается на рюкзак ученический, детскую одежду, детскую обувь, канцелярские товары. В цене повысился и газ сжиженный в баллонах.

Из продуктов питания выросла стоимость апельсинов, подсолнечного масла, капусты, лука. Снижение цен отмечено на виноград, перец сладкий, помидоры, огурцы, крупу гречневую и свеклу.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Абай, на непродовольственные товары – в Туркестанской области, на платные услуги – в г. Алматы.

