Первого сентября в Шынгырлауском районе вспыхнул пожар сразу в нескольких дворах. Горели рулоны с сеном. Сельчане сразу же заподозрили неладное. Среди жителей распространился слух о том, что некий мужчина на велосипеде специально поджог заготовки для скота.

Такого же мнения и огнеборцы. Предварительной причиной пожара они назвали поджог. В огне сгорели 123 рулона сена в четырех дворах.

– Все возгорания ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в МЧС РК.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали позже прокомментировать ситуацию.