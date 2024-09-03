Информацию о павлодарце, который якобы домогался ребенка, опубликовал Telegram-канал Kerek.pv, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что подозреваемый является якобы тренером по футболу. Мужчина приставал к 10-летней девочке, трогал и заставлял ее гладить себя. В полиции информацию о задержании подозреваемого подтвердили.

— По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Павлодара, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Позже ситуацию региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева. Она сообщила, что мужчина является менеджером частной спортивной школы по футболу.

— Со слов мамы девочки, она через Instagram нашла частную футбольную школу, записала через менеджера дочь на пробный урок. После чего этот же менеджер написал, что ее дочь может поучаствовать в турнире. Ничего не подозревая, мама привезла девочку на соревнования. Мужчина сказал, что сам доставит ее на турнир, но вместо этого привел девочку в гостиницу, где заставил через нос вдохнуть психотропное вещество, а после совершил в отношении ребенка развратные действия, — рассказала подробности региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

Она также добавила, что полицейские оперативно взялись за расследование данного дела. Сейчас девочка находится дома, родные и близкие максимально окружили ее вниманием и заботой. Работа психолога осуществляется по запросу. Со своей стороны Сауле Шакенова выразила маме восхищение поступком ее 10-летней дочери, которая не побоялась и все рассказала, тем самым спасла, быть может, еще не одного ребенка.