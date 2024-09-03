По словам члена центральной избирательной комиссии Сабилы Мустафиной, общая сумма расходов, согласно смете, составляет 15,5 миллиарда тенге. Эта сумма включает в себя и организацию, и проведение республиканского референдума на 78 зарубежных избирательных участках, которые расположены и открыты в 63 государствах.

Мустафина так же подчеркнула, что основная часть средств будет направлена на оплату труда членов комиссий всех уровней. Таких у более 70 тысяч человек. Оплата труда предусматривает их непосредственное участие как в период подготовки, так и в день голосования. А также их работы в выходные дни и сверхурочные часы.

– Хочу отметить, что оплата труда заложена в соответствующей статье Конституционного закона, - пояснила Сабила Мустафина.

Напомним, общенациональный референдум по строительству атомной электростанций пройдет шестого октября этого года. По словам Касым-Жомарта Токаева, он станет очередным свидетельством широкого общенационального диалога и ярким примером воплощения в жизнь концепции «слышащего государства. Ранее во всех областях Казахстана прошли общественные слушания по этому вопросу.



