По данным руководителя управления ветеринарии ЗКО Абзала Бралиева, на территории области функционируют 260 скотомогильников, 65 из которых типовые (биометрические) и 195 обычные ямы. На сегодня большинство из них изношены, заполнены тушами мертвых животных и являются непригодными для использования.

По словам Бралиева, в году завершено строительство четырех типовых кладбищ животных в селах Бисен и Уялы Бокейордынского района, а также в селах Дарьинск и Железново района Байтерек. На строительство скотомогильников в Бокейординском районе выделено 68 миллионов тенге в Бокейординском районе, ещё 42 миллиона тенге для района Байтерек. Эти средства полностью освоены.

– В настоящее время в связи с проблемой утилизации туш животных, в качестве альтернативы строительству кладбищ животных, выделены средства на приобретение шести стационарных сжигательных устройств (инсинераторов - прим. автора) для утилизации туш животных. В них сжигаются туши. Один мусоросжигательный завод стоит 14,8 миллиона тенге, всего предусмотрено 88,8 миллиона тенге, - рассказал Абзал Бралиев.

Кроме этого в нашей области зарегистрировано 222 захоронения сибирской язвы. В настоящее время из них 200 захоронений имеют соответствующие ограждения. По оставшимся 22 захоронениям (в Сырымском районе) завершаются работы по их ремонту.

Всего за 8 месяцев завершили ремонт ограждений на 68 захоронениях сибирской язвы. На эти работы из местного бюджета выделено 21,6 миллиона тенге.