В департаменте полиции ЗКО , что в первый день республиканского чрезвычайно-профилактического мероприятия «Правопорядок» было выявлено 335 административных правонарушений. Удалось раскрыть 15 преступлений и задержать троих человек с запрещенными предметами, среди которых у одного из жителей были изъяты "холодное" и огнестрельное оружие.

Стражи порядка так же задержали преступника, которого разыскивали сотрудники криминальной полиции. Зарегистрированы четыре случая мелкого причинения вреда здоровью. В 49 случаях нарушители находились в состоянии опьянения или распивали спиртные напитки в общественных местах. Ещё шесть иностранцев и лиц без гражданства нарушили миграционное законодательство Казахстана. Троих задержали за за пьяную езду.

Кроме того, у 34-летнего жителя села Бокейординского района дома нашли и изъяли незарегистрированное двуствольное оружие. По данному факту составлен административный протокол по статье 482 КоАП РК «Незаконное хранение, передача, передача, хранение, ношение, перевозка оружия физическими и юридическими лицами».



