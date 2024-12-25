Чемпиона мира по тайскому боксу убили в Алматы

Накануне в Алматы было сообщено о гибели 20-летнего парня. По предварительным данным, ссора между знакомыми закончилась тем, что один из них использовал нож. Подозреваемый был задержан сразу после происшествия и помещён в изолятор временного содержания. В полиции добавили, что остальные детали происшествия выясняются.

О трагедии сообщили в казахстанской федерации по муай-таю. Происшествие произошло в одном из районов Алматы. Подозреваемый, использовавший нож в ходе конфликта, был задержан. В полиции подтвердили, что расследование продолжается, однако пока не раскрыты все детали инцидента.

- Плохая новость пришла из Алматы. Серик Али - чемпион мира среди взрослых по Муай-тай был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким чемпиона, – сообщили в федерации.

По факту убийства управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело.

Известно, что молодой человек жил и учился в Алматы, активно занимался различными видами единоборств. В 2016 году он стал чемпионом Казахстана по муай-тай, а уже через год завоевал титул победителя национального первенства по кикбоксингу.

В 2021 году Серик Али стал чемпионом мира на турнире НОМАД ММА, но настоящую славу он обрел в 2022 году. На чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Малайзии, 17-летний Серик Али дошел до финала во взрослой категории до 51 кг. В решающем бою он одержал победу над иранцем и стал самым молодым казахстанцем, завоевавшим мировое золото в муай-тай. Этот успех принес ему международное признание и закрепил его статус одного из самых перспективных бойцов своей возрастной группы.

В мае 2023 года Серик Али подписал свой первый профессиональный контракт с престижной лигой единоборств One Championship. Казахстанский спортсмен успел провести в рамках промоушена лишь один бой, в котором, к сожалению, потерпел поражение нокаутом от опытного китайского бойца.