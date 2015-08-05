Чемпионат по изготовлению хот-догов от торговой марки «3 Желания» прошел в Уральске

Необычный чемпионат прошел в минувшую субботу, 1 августа в городском парке культуры и отдыха. Около 1000 вкуснейших хот-догов с использованием лучшей продукции торговой марки «3 желания» смогли приготовить участники чемпионата. Необычный чемпионат прошел на летней площадке в парке культуры и отдыха. Стоит отметить, что желающих принять участие в соревновании было немало. - Мы решили провести такой чемпионат для наших уральцев, чтобы порадовать жителей нашего города вкуснейшими хот-догами от торговой марки «3 желания», которая использует для изготовления своей продукции только натуральные ингре