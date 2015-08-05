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Бизнес-новости

Чемпионат по изготовлению хот-догов от торговой марки «3 Желания» прошел в Уральске

Необычный чемпионат прошел в минувшую субботу, 1 августа в городском парке культуры и отдыха. Около 1000 вкуснейших хот-догов с использованием лучшей продукции торговой марки «3 желания» смогли приготовить участники чемпионата. Необычный чемпионат прошел на летней площадке в парке культуры и отдыха. Стоит отметить, что желающих принять участие в соревновании было немало. - Мы решили провести такой чемпионат для наших уральцев, чтобы порадовать жителей нашего города вкуснейшими хот-догами от торговой марки «3 желания», которая использует для изготовления своей продукции только натуральные ингре
Marat
Чемпионат по изготовлению хот-догов от торговой марки «3 Желания» прошел в Уральске
Необычный чемпионат прошел в минувшую субботу, 1 августа в городском парке культуры и отдыха. Около 1000 вкуснейших хот-догов с использованием лучшей продукции торговой марки «3 желания» смогли приготовить участники чемпионата.
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 Необычный чемпионат прошел на летней площадке в парке культуры и отдыха. Стоит отметить, что желающих принять участие в соревновании было немало.
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 - Мы решили провести такой чемпионат для наших уральцев, чтобы порадовать жителей нашего города вкуснейшими хот-догами от торговой марки «3 желания», которая использует для изготовления своей продукции только натуральные ингредиенты, - говорит директор уральского филиала АО «Eurasian Foods Corporation» Гульмаржан Сериккалиевна ПОТОКИНА. А для того, чтобы каждый участник нашего праздника был доволен, мы решили провести вот такой чемпионат, где каждый сможет приготовить и попробовать хот-дог и оценить качество и вкус нашей продукции.
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 К чемпионату организаторы подошли со всей ответственностью. Так, были подготовлены пять столов для участников, каждому предоставлялись одноразовые шапочка и перчатки и пластиковая посуда. Экспертом в чемпионате выступил профессиональный повар, знаток своего дела Тлек ГУБАШЕВ.
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 - Основными критериями будет качество приготовления, количество и чистота рабочего стола, - пояснил повар. – Будут пять раундов по пять человек по шесть минут, за это время каждый должен приготовить 30 хот-догов. Лучшие участники пройдут в финал. И уже в финале будет выбран победитель, который и получит статус чемпиона. Стоит отметить, что подарки в этот день получили абсолютно все участники праздника.
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 Стоит отметить, что сотрудники торговой марки «3 желания» не забывают о тех, кому необходима помощь и забота. К примеру, подарки от компании в этот день получили более 50 детей из общественного объединения детей-инвалидов «Байтерек». - Огромное спасибо за внимание к нашим детям, - говорит одна из родительниц Гульмейрам. – Желаю процветания этой компании и здоровья сотрудникам.
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 Итак, в чемпионате приняли участие 25 горожан разного возраста и каждый старался, как можно быстрее справиться с заданием. Некоторые в первую очередь раскладывали сосиски в булочки, а уже потом добавляли кетчуп, майонез и немного горчицы, а кто-то все делал последовательно, но слишком медленно. Все подмечал внимательный взгляд шеф-повара. После каждого раунда готовые хот-доги раздавались всем собравшимся совершенно бесплатно.
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 В коротких перерывах всех собравшихся развлекали музыкальными номерами. После пяти раундов в финал вышли 5 участников с лучшими показателями. I место - Сандугаш УТЕГАЛИЕВА. Так 2 место заняла Наталья БЕЗЬЯНОВА, 3 место досталось Аяжан МАКСОТОВОЙ, 4 место заслужила Жанерке НАУРЫЗГАЛИ, 5 место - Айбек АБИЛОВ. Победителем стала многодетная мама - Сандугаш УТЕГАЛИЕВА. Все пять финалистов получили призы в виде кухонной бытовой техники.
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 - Я в свое время училась на повара, сейчас у нас с мужем пятеро детей, последние – двойняшки. Большое спасибо за такой праздник и за подарок. Проводите побольше таких акций. От всей души желаю, компании процветания и долголетия, - пожелала Сандугаш.
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   На правах рекламы.

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