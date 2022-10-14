- В соревнованиях примут участие спортсмены из Акжайкского, Бурлинского, Казталовского, Сырымского, Таскалинского, Чингирлауского районов, района Байтерек и команд из Уральска. Количество участников турнира составляет около 300 человек, - сообщил старший тренер по волейболу в ЗКО Михаил Замодеенко.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В чемпионате по волейболу примут участие юноши возрастов 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2011 годов рождения и младше. Соревнования посвящены Дню Республики.Чемпионат проводится для отбора сильнейших в Национальную сборную РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.