Чемпионский характер: Казыбеку Калмагамбетову вручили новый Škoda Superb от Allur

Казахстанский борец греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов, завоевавший золото чемпионата мира U20 в Братиславе, получил в подарок новый Škoda Superb, передает МойГород.

19-летний спортсмен стал первым представителем Казахстана, поднявшимся на высшую ступень пьедестала турнира. Казыбек выступал в весовой категории до 67 кг. В финальной схватке представитель нашей страны одержал уверенную победу над соперником со счетом 13:7.

В знак признательности за достижение и вклад в развитие отечественного спорта казахстанская автомобильная компания Allur наградила Казыбека флагманским лифтбэком Škoda Superb.

Выбор автомобиля в данном случае символичен: Superb сочетает простор, комфорт и динамику, оставаясь практичным автомобилем для ежедневного использования. Модель создана для тех, кто ценит уверенность в дороге и внимание к деталям – качества, которые во многом перекликаются с характером спортсмена, добивающегося результата благодаря дисциплине, выдержке и постоянной работе над собой.

«Искренне поздравляем нашего чемпиона с таким значимым спортивным достижением, как для Казыбека лично, так и для нашей страны. Борьба – это отражение характера, силы духа, целеустремлённости, огромной физической и умственной работы, и особенно радостно, что все эти качества продемонстрировал наш спортсмен. Желаем дальнейших побед и новых чемпионских званий!», – поздравил спортсмена руководитель дистрибуции Škoda в Казахстане Андрей Тананыкин.

Казыбек получил Superb в максимальной комплектации Laurin & Klement. Автомобиль оснащен 190-сильным двигателем и передним приводом, время разгона в этой версии от 0 до 100 километров в час составляет 7,8 секунд.

В оснащение входят матричные LED-фары, кожаный салон коньячного цвета, подогрев и вентиляция сидений, функция массажа, регулировка глубины подушки, электрорегулировки передних кресел с памятью настроек и аудиосистема Canton с 14 динамиками.

Автомобили Škoda можно приобрести у официальных дилеров бренда в Казахстане на специальных условиях.

Бестселлер казахстанского рынка – Škoda Kodiaq в комплектациях Selection и SportLine – доступны с выгодой в 5 миллионов тенге.

Флагманская модель бренда – Škoda Superb – предлагается с выгодой в 3 миллиона тенге во всех комплектациях.

Экономичный городской кроссовер Škoda Karoq в комплектации SportLine 4х4 предлагается с выгодой в 1 500 000 тенге.

Для Allur и Škoda Qazaqstan поддержка спорта – это прежде всего вклад в людей, которые своим трудом и результатами представляют Казахстан на мировой арене и вдохновляют новое поколение на собственные победы.