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Происшествия Социум

Четвёртый день устраняют аварию на коллекторе в Уральске

Восстановительные работы на месте обрушения трубопровода канализационного коллектора начались 26 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Авария на канализационном коллекторе в Уральске произошла в конце прошлой недели. На пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина обрушилась часть канализационного коллектора. Как выяснилось, трубопровод находится в эксплуатации больше 50 лет, труба просто сгнила и обрушилась. Движение на этом участке проспекта Абулхаир хана было ограничено, маршруты автобусов изменены, а дорога по С. Тюленина раскопана. По словам директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануар
Дана Рахметова
Четвёртый день устраняют аварию на коллекторе в Уральске
Восстановительные работы на месте обрушения трубопровода канализационного коллектора начались 26 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Четвёртый день устраняют аварию на коллекторе в Уральске
Четвёртый день устраняют аварию на коллекторе в Уральске
Авария на канализационном коллекторе в Уральске произошла в конце прошлой недели. На пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина обрушилась часть канализационного коллектора. Как выяснилось, трубопровод находится в эксплуатации больше 50 лет, труба просто сгнила и обрушилась. Движение на этом участке проспекта Абулхаир хана было ограничено, маршруты автобусов изменены, а дорога по С. Тюленина раскопана. По словам директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануара Аркенова, они не стали отключать водоснабжение, а занялись перекачкой воды на месте аварии и только потом приступили к восстановительным работам. Кстати, устранить аварию планировалось в понедельник, 28 ноября.
- Работы затруднены тем, что на этом месте проложены дополнительные электрокабели и оптиковолокно. Спецтехника не может полноценно работать, - сообщил Ануар Аркенов.
Отметим, что ранее заместитель акима Уральска Мирас Мулкай рассказал, что провести реконструкцию городских сетей водоснабжения и водоотведения планируется в рамках Комплексного плана развития. На это требуется порядка 35 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
авария

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