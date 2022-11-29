Четвёртый день устраняют аварию на коллекторе в Уральске

Восстановительные работы на месте обрушения трубопровода канализационного коллектора начались 26 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Авария на канализационном коллекторе в Уральске произошла в конце прошлой недели. На пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина обрушилась часть канализационного коллектора. Как выяснилось, трубопровод находится в эксплуатации больше 50 лет, труба просто сгнила и обрушилась. Движение на этом участке проспекта Абулхаир хана было ограничено, маршруты автобусов изменены, а дорога по С. Тюленина раскопана. По словам директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануар