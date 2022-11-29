- Работы затруднены тем, что на этом месте проложены дополнительные электрокабели и оптиковолокно. Спецтехника не может полноценно работать, - сообщил Ануар Аркенов.Отметим, что ранее заместитель акима Уральска Мирас Мулкай рассказал, что провести реконструкцию городских сетей водоснабжения и водоотведения планируется в рамках Комплексного плана развития. На это требуется порядка 35 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Четвёртый день устраняют аварию на коллекторе в Уральске
Восстановительные работы на месте обрушения трубопровода канализационного коллектора начались 26 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Авария на канализационном коллекторе в Уральске произошла в конце прошлой недели. На пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина обрушилась часть канализационного коллектора. Как выяснилось, трубопровод находится в эксплуатации больше 50 лет, труба просто сгнила и обрушилась. Движение на этом участке проспекта Абулхаир хана было ограничено, маршруты автобусов изменены, а дорога по С. Тюленина раскопана. По словам директора ТОО «Батыс су арнасы» Ануар