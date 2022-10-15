Авария произошла сегодня, 15 октября, около 9:00 в районе Омеговского кольца, напротив заправки KazOil. Столкнулись сразу четыре машины: КамАЗ, ВАЗ, ГАЗель и Subaru. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали два человека. Они получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую траву грудной клетки. В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали предоставить информацию позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.