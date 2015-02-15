Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области, сообщает местное издание "Ак Жайык". Авария произошла 14 февраля на трассе Атырау - Уральск в черте поселка Сарайшык. Как сообщили в полиции, на указанном участке дороги произошло лобовое столкновение мини-вэна Volkswagen Sharan и многотонной фуры. В результате ДТП в Атырауской области на месте скончались четыре человека - все находившиеся в мини-вэне. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается. Причины трагедии расследуются.