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Социум

Четыре месяца детям с сахарным диабетом не выдают инсулин в ЗКО (фото, видео)

Помимо инсулина детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, должны бесплатно выдавать специальные шприцы, иглы, наборы для систем и тест-полоски для глюкометра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 25 марта, родители детей с сахарным диабетом собрались в здании управления здравоохранения ЗКО, чтобы выяснить причину отсутствия в аптеках города расходных материалов и инъекций, которые должны выдаваться их детям по рецептам на бесплатной основе. По словам родительницы Веры КРАВЕЦ, последний раз она для своего 5-летнего сына получала бесплатно шприцы в ноябре 2017 года. - Нес
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Четыре месяца детям с сахарным диабетом не выдают инсулин в ЗКО (фото, видео)
Помимо инсулина детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, должны бесплатно выдавать специальные шприцы, иглы, наборы для систем и тест-полоски для глюкометра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 25 марта, родители детей с сахарным диабетом собрались в здании управления здравоохранения ЗКО, чтобы выяснить причину отсутствия в аптеках города расходных материалов и инъекций, которые должны выдаваться их детям по рецептам на бесплатной основе. По словам родительницы Веры КРАВЕЦ, последний раз она для своего 5-летнего сына получала бесплатно шприцы в ноябре 2017 года. - Несколько месяцев мы, родители, чьи дети болеют сахарным диабетом и являются инсулинозависимыми, за свои деньги покупаем абсолютно все, что требуется для лечения. При том что в аптеках города не то чтобы бесплатно, не выдают инсулина и прочее, этого даже за деньги не купить. Просто нет в наличии и все. Приходится заказывать из других городов или же вообще из России, - пояснила возмущенная женщина. По ее словам, чтобы контролировать уровень сахара в крови ребенка, необходимо минимум 5 раз в день измерять его глюкометром. - Глюкометр мы купили сами, хотя его тоже должны выдать бесплатно. Полоски для него не получаем 4 месяца, а приобрести их очень тяжело. Упаковка полосок стоит от 3500 тенге, этой упаковки на неделю даже не хватает. Если сахар не измерить, то и кормить малышей нельзя, ведь можно нанести огромный вред. Ребенок при неправильном лечении и кормлении может впасть в кому. Вводить инсулин надо специальными иглами, длина которых считанные миллиметры, чтобы инсулин вошел в подкожно-жировую клетчатку, и их тоже нет в аптеках. Дети у нас у всех худенькие и вводить лекарство обычной иглой слишком болезненно. В сутки мы делаем 5-7 инъекций, - заявила Вера КРАВЕЦ. Сейчас родители спасаются тем, что обмениваются между собой так называемыми расходниками. У кого-то остались запасы игл, у кого-то тест-полоски. На все, что требуется детям с таким заболеванием, из-за отсутствия бесплатного обеспечения родители ежемесячно тратят более 100 тысяч тенге. Как рассказала Татьяна КАЛУЖСКАЯ, в управление здравоохранения она приходила неоднократно, но все безрезультатно. - В поликлиниках даже рецепты не выписывают, говорят, что нет лекарств и надо ждать. А сколько можно ждать?! Мы не получали инсулин уже почти пять месяцев. Дети сейчас просто на грани выживания. Если не сделать инъекцию, то ребенок не сможет есть. Сахар поднимается мгновенно. Я своему ребенку уже 4 дня не измеряла уровень сахара, просто нет полосок никаких в аптеках. Мы до этого покупали и по 10, и по 12 тысяч тенге, готовы любые деньги отдать, чтобы спасти свое чадо, - объяснила мама. - Я ребенка заставляю бегать, чтобы сахар сжигать. Также родители пожаловались на то, что всем детям колят разные виды инсулина, и далеко не все эти инъекции можно найти в аптеках города. Между тем, в облздраве отсутствие лекарств и расходных материалов объяснили тем, что запасы, которые были закуплены еще в 2017 году, были изъяты приказом министерства здравоохранения РК. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, в аптеке №3 остались запасы инсулина всех видов и родители могут приобрести их по бесплатным рецептам. - Да, действительно, перебои с поставками были. На сегодняшний день в аптеках "Талап" инсулин есть. Что касается расходного материала - игл, шприцов, то вопрос решится до конца этой недели или в начале следующей. Из-за того, что запасы были изъяты, сейчас мы ждем поставки всех материалов. Тест-полоски в наличии тоже есть, и мы сейчас проведем переговоры с реализатором, чтобы родителям по рецептам начали выдавать их, - заявила Гульнара АБДРАХМАНОВА. В облздраве пообещали в ближайшее время решить проблему с поставкой и выдачей необходимых препаратов для диабетиков. Всего в ЗКО 75 детей, которые страдают сахарным диабетом и являются инсулинозависимыми.
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XCjA3VIJeEo Фото и видео автора
Дети Диабет Лекарства инсулин

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