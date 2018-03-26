Четыре месяца детям с сахарным диабетом не выдают инсулин в ЗКО (фото, видео)

Помимо инсулина детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, должны бесплатно выдавать специальные шприцы, иглы, наборы для систем и тест-полоски для глюкометра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 25 марта, родители детей с сахарным диабетом собрались в здании управления здравоохранения ЗКО, чтобы выяснить причину отсутствия в аптеках города расходных материалов и инъекций, которые должны выдаваться их детям по рецептам на бесплатной основе. По словам родительницы Веры КРАВЕЦ, последний раз она для своего 5-летнего сына получала бесплатно шприцы в ноябре 2017 года. - Нес