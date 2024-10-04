25 сентября четырёхлетняя девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 25 сентября четырёхлетняя девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы.

Её мама жаловалась, что у дочки было затруднённое дыхание через нос, частые простудные заболевания, храп по ночам, частые ангины, ночное апноэ. На следующий день маленькую пациентку прооперировали. Спустя четыре дня у ребёнка началось обильное кровотечение и рвота с кровяными сгустками.

— 30 сентября в 00:35 девочка поступила в операционный блок с признаками продолжающегося кровотечения из ротовой полости. Ей произвели санацию ротовой полости и верхних дыхательных путей. В 00:40 у неё остановилось сердце. Ей провели реанимационные мероприятия, но безуспешно, — пояснили в ведомстве.

Также в облздраве дополнили, что причина смерти будет известна через две недели, когда выйдут результаты патологоанатомического (гистологического) исследования.



