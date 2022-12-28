Четырёхлетний мальчик пропал в Актобе

Мальчик пропал со двора дома. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в Актобе ищут пропавшего без вести ребёнка. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Волонтёры проекта Zello.poisk рассказали, что папа оставил сына возле подъезда дома в 9:30. Ребёнок до сих не вернулся. Волонтёры тоже ведут поиски мальчика. Приметы: рост примерно 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета. Был одет в куртку оранжевого цвета с капюшоном, на голове вязанная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшева