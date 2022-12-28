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Происшествия

Четырёхлетний мальчик пропал в Актобе

Мальчик пропал со двора дома. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в Актобе ищут пропавшего без вести ребёнка. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Волонтёры проекта Zello.poisk рассказали, что папа оставил сына возле подъезда дома в 9:30. Ребёнок до сих не вернулся. Волонтёры тоже ведут поиски мальчика. Приметы: рост примерно 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета. Был одет в куртку оранжевого цвета с капюшоном, на голове вязанная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшева
Дана Рахметова
Четырёхлетний мальчик пропал в Актобе
Мальчик пропал со двора дома.
Десятый день полицейские ищут подозреваемого в убийстве бизнесмена в ЗКО
Десятый день полицейские ищут подозреваемого в убийстве бизнесмена в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в Актобе ищут пропавшего без вести ребёнка. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Волонтёры проекта Zello.poisk рассказали, что папа оставил сына возле подъезда дома в 9:30. Ребёнок до сих не вернулся. Волонтёры тоже ведут поиски мальчика. Приметы: рост примерно 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета. Был одет в куртку оранжевого цвета с капюшоном, на голове вязанная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшевая синего цвета. К поискам привлечены наряды комплексных сил полиции и военнослужащие Национальной гвардии. Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефону 102 или 8 (771) 785-10-58.
Четырёхлетний мальчик пропал в Актобе
Четырёхлетний мальчик пропал в Актобе
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Актобе ребенок розыск

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