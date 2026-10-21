Chevrolet, Hyundai и Kia: топ популярных авто в Казахстане за сентябрь

В сентябре официальные автодилеры Казахстана реализовали 19 309 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 5,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По сравнению с августом спрос также показал небольшой рост - на 1,1%, сообщили в Казахстанском автомобильном союзе.

Самые популярные автомобильные марки сентября

Возглавил сентябрьский рейтинг бренд Chevrolet - дилеры продали 3067 машин (+4,2% к сентябрю прошлого года). Второе место занял Hyundai с результатом 2932 реализованных авто (падение на 29,5%). Тройку лидеров замкнула Kia, чьи продажи взлетели на 29,1% - до 2584 единиц.

На четвёртой строчке расположился Changan со скачком более чем в два раза (+127,1%, 1501 авто). Пятую позицию занял Chery, реализовав 1179 автомобилей (+28,3%).

В топ-10 брендов по итогам месяца также вошли:

Haval - 1171 авто (+88,9%);

Toyota - 1150 авто (+0,4%);

Jetour - 900 авто (-1,3%);

Geely - 636 авто (-26,4%);

BYD - 560 авто (+32,4%).

Самые продаваемые модели

Бессменным лидером среди моделей остаётся Chevrolet Cobalt - за месяц казахстанцы приобрели 2906 таких машин. Вторую строчку занял кроссовер Kia Sportage (1187 единиц), а третью - Hyundai Tucson (985 авто).

Четвёртое место досталось Hyundai Mufasa (899 авто), а замкнул топ-5 седан Kia Soluto (577 машин). Также в десятку востребованных моделей вошли Toyota Camry (532), Hyundai Elantra (508), Haval Jolion (479), Changan CS35 MAX (458) и Changan CS75 Plus (429).

Итоги за 9 месяцев: кто лидирует с начала года

За январь-сентябрь в стране было продано 165 678 новых автомобилей - это на 2,6% больше, чем за тот же период 2025 года (161 449 авто).

Первая пятёрка марок по итогам девяти месяцев:

Hyundai - 27 495 авто (-22,7%);

Chevrolet - 26 272 авто (+14,7%);

Kia - 18 964 авто (+7,8%);

Changan - 15 645 авто (+104,2%);

Chery - 11 994 авто (+17,4%).

Далее в десятке разместились Haval (9656), Jetour (8668), Toyota (7287), JAC (6771) и Geely (5245).

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева отметила, что удерживать высокий спрос и обновлять автопарк помогают выгодные финансовые инструменты: