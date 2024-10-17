Чиновник из ЗКО получил выговор за маты в адрес сельчанина

17 октября, состоялось заседание совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении акима Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района Жамбыла Дабыскалиева. На чиновника пожаловался житель села Ескалиев, с которым у него произошел словесный конфликт. Во время перепалки аким села позволил себе выразиться нецензурной бранью в адрес оппонента.

Сегодня, 17 октября, состоялось заседание совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении акима Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района Жамбыла Дабыскалиева. На чиновника пожаловался житель села Ескалиев, с которым у него произошел словесный конфликт. Во время перепалки аким села позволил себе выразиться нецензурной бранью в адрес оппонента.

Сам Дабыскалиев не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что инцидент произошел первого сентября этого года в селе Жанабулак. В тот день аким возвращался со школьной линейки.

– Мне сообщили, что по селу ездит грузовая машина с сеном. Ранее сельчане не раз меня просили не разрешать грузовикам ездить по нашему селу, чтобы те не испортили новый асфальт. Мы даже установили шлагбаум и дорожные знаки. Для большегрузов мы построили объезд. Несмотря на это грузовик заехал в село. Оказалось, что привезли корм для скота по низкой цене, продавали всего за 7 тысяч тенге. Это было выгодно для сельчан. Но данная ситуация не понравилось Ескалиеву, который тоже занимался продажей сена. Он заявил, что везет нам сено и в любом случае заедет в поселок. Я попросил его воспользоваться объездом. Я знаю Ескалиева с детства, мы росли вместе. Но он начал выражаться нецензурной бранью, материться. Свидетелями стали десятки сельчан. Я не выдержал и тоже высказал брань. Признаю свою вину, - сказал Дабыскалиев.

Члены совета по этике отметили, что при любой ситуации государственный служащий должен сдерживать свои эмоции и не поддаваться провокациям. По их словам, в этой ситуации Дабыскалиев должен был решить проблему через правоохранительные органы. А именно, чтобы именно полицейские следили за тем, чтобы по селу не ездила тяжелая техника.

Решением совета Жамбыл Дабыскалиев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.