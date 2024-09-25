Как сообщил правозащитник, член общественного совета и активист Бауыржан Заки, 20 августа судья Уральского городского суда Магира Китарова огласила приговор главному специалисту управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Ерлану Ержанову. Его обвинили в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что весной 2024 года ТОО «СМУ-5» выиграла конкурс о госзакупках на капитальный ремонт трассы Чапаево-Жангала-Сайхин. В июне между управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог и ТОО «СМУ-5» был заключен договор на сумму 9,4 миллиарда тенге. 19 июня компания получила аванс в 87 миллиона тенге. Спустя два дня представитель ТОО обратился к Ерлану Ержану с вопросом когда будет перечислена оставшаяся часть аванса, на что последний не имея на то полномочий заявил, что для получения аванса он постарается помочь и попросил перевести ему 500 тысяч тенге.

Директор ТОО понял, что в действия Ержанова незаконны и написал заявление в антикоррупционную службу. Позже под руководством борцов с коррупцией руководитель ТОО перечислил деньги на счет друга Ержанова. Таким образом чиновник совершил мошенничество.

Сам Ерлан Ержанов вину свою признал полностью.

Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ему назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере похищенной суммы, то есть в пять миллионов тенге. Кроме этого ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Приговор суда вступил в законную силу.

Бауыржан Заки говорит, что Ерлан Ержанов был назначен на должность главного специалиста в мае 2024 года, а уже в июле попался на мошенничестве.

– После этого уголовного дела руководитель управления покинул должность, а зам перевелась в другое управление. Сами понимаете, что из-за таких правонарушений выделенные средства не используются по назначению. Поэтому у нас нет нормальных дорог, нормального асфальта. Везде коррупция и везде взятки. А прокуратуре и антикору надо ловить конечных бенефициаров этих денег - то есть руководителей заказчиков. Которые с жадностью хотят "своей доли" от подрядчиков, а те из-за коррупции экономят на материалах. Вот и "забота" чиновника о себе любимом, а не о народе, - заявил Бауыржан Заки.



