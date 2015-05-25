Число погибших сайгаков в Акмолинской области возросло до 2 тысяч

Количество погибших сайгаков в Акмолинской области возросло до двух тысяч, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 24 KZ. Ранее сообщалось, что массовый падеж произошел на границе Жаркаинского и Жаксынского районов. Было обнаружено около тысячи погибших животных. По данным на 24 мая, число погибших животных - около двух тысяч, но цифры меняются. В районе объявлен карантин, хотя на расстоянии 30-40 километров населенных пунктов нет. Отмечено, что случаев падежа домашнего скота также нет. На месте работают все службы. Уже утилизировано 1200 туш. Работают около 40 человек и 5 единиц техники. Сайгаки