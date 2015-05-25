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Число погибших сайгаков в Акмолинской области возросло до 2 тысяч

Количество погибших сайгаков в Акмолинской области возросло до двух тысяч, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 24 KZ. Ранее сообщалось, что массовый падеж произошел на границе Жаркаинского и Жаксынского районов. Было обнаружено около тысячи погибших животных. По данным на 24 мая, число погибших животных - около двух тысяч, но цифры меняются. В районе объявлен карантин, хотя на расстоянии 30-40 километров населенных пунктов нет. Отмечено, что случаев падежа домашнего скота также нет. На месте работают все службы. Уже утилизировано 1200 туш. Работают около 40 человек и 5 единиц техники. Сайгаки
Marat
Число погибших сайгаков в Акмолинской области возросло до 2 тысяч
Количество погибших сайгаков в Акмолинской области возросло до двух тысяч, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на  24 KZ.
saiga4242
saiga4242
 Ранее сообщалось, что массовый падеж произошел на границе Жаркаинского и Жаксынского районов. Было обнаружено около тысячи погибших животных. По данным на 24 мая, число погибших животных - около двух тысяч, но цифры меняются. В районе объявлен карантин, хотя на расстоянии 30-40 километров населенных пунктов нет. Отмечено, что случаев падежа домашнего скота также нет. На месте работают все службы. Уже утилизировано 1200 туш. Работают около 40 человек и 5 единиц техники. Сайгаки начали массово гибнуть 11 мая. Общее число павших сайгаков в Казахстане достигло почти 90 тысяч особей - это примерно треть популяции краснокнижных степных антилоп в стране. Вслед за Костанайской областью, где на сегодняшний день найдено мертвыми более 80 тысяч особей, массовый мор сайги начался в Актюбинской и Акмолинской областях. Ранее Национальный референтный центр по ветеринарии назвал причину, по которой гибнут сайгаки. По данным ученых, это пастереллез. На помощь казахстанским ветеринарам уже приехали эксперты из Великобритании и Германии. Ожидается приезд и ведущих российских специалистов.

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