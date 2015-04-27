Число жертв землетрясения в Непале превысило три тысячи человек

Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net Число жертв землетрясения в Непале выросло до 3218 человек, количество раненых составляет 6538 человек. Об этом сообщило в понедельник, 27 апреля, агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. При этом итоговое число погибших может достичь восьми тысяч человек, к такому выводу пришла непальская газета Himalayan Times. В основе ее оценок — данные, предоставленные официальными представителями местных спасательных групп и чиновниками, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 2500 погибших, однако заместитель генерального секретаря ООН Валери Амос предупрежд