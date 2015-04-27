Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Число жертв землетрясения в Непале превысило три тысячи человек

Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net Число жертв землетрясения в Непале выросло до 3218 человек, количество раненых составляет 6538 человек. Об этом сообщило в понедельник, 27 апреля, агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. При этом итоговое число погибших может достичь восьми тысяч человек, к такому выводу пришла непальская газета Himalayan Times. В основе ее оценок — данные, предоставленные официальными представителями местных спасательных групп и чиновниками, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 2500 погибших, однако заместитель генерального секретаря ООН Валери Амос предупрежд
Marat
Число жертв землетрясения в Непале превысило три тысячи человек
Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net
Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net
 Иллюстративное фото с сайта news.bigmir.net Число жертв землетрясения в Непале выросло до 3218 человек, количество раненых составляет 6538 человек. Об этом сообщило в понедельник, 27 апреля, агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. При этом итоговое число погибших может достичь восьми тысяч человек, к такому выводу пришла непальская газета Himalayan Times. В основе ее оценок — данные, предоставленные официальными представителями местных спасательных групп и чиновниками, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 2500 погибших, однако заместитель генерального секретаря ООН Валери Амос предупреждала, что число жертв землетрясения будет уточняться в большую сторону по мере того как спасатели доберутся до труднодоступных районов вблизи эпицентра. Наряду с Россией, над разбором завалов в зоне бедствия выразили готовность работать команды спасателей из США, Израиля, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польши, ОАЭ. Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. Позже было зафиксировано около 20 афтершоков. Власти утверждают, что это худшее землетрясение за 81 год.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article