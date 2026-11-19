Что будет с ипотекой «7-20-25» в 2027 году: ответ оператора программы

Льготная ипотека "7-20-25" продолжит работу в 2027 году, а Национальный банк уже заложил на её финансирование 100 миллиардов тенге.

Казахстанский фонд устойчивости (КФУ), выступающий оператором программы, опроверг слухи о скором закрытии госпрограммы в комментарии порталу Krisha.kz.

Поводом для обсуждений стал свежий отчет Всемирного банка "Жилье и надежды". Международные аналитики рекомендовали властям Казахстана постепенно отказаться от льготного кредитования в пользу рыночных ставок, посчитав текущую модель недостаточно адресной. Однако в КФУ заверили, что сверять часы с этими рекомендациями не спешат - программа идет строго по утвержденному графику.

На каких условиях можно взять квартиру в 2027 году

Правила для заемщиков останутся прежними. Оформить кредит по ставке 7% годовых на срок до 25 лет можно только на первичном рынке - покупатель выбирает готовую, введенную в эксплуатацию квартиру напрямую у застройщика. Первоначальный взнос начинается от 20%.

Главный фильтр для претендентов - отсутствие собственного жилья у самого заёмщика и его супруга или супруги в течение последних полутора лет. Также государство жестко ограничивает предельный ценник недвижимости:

до 30 млн тенге - в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау;

до 25 млн тенге - в Караганде;

до 20 млн тенге - в остальных регионах страны.

Принимают заявки семь банков-партнеров: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Bank RBK, Altyn Bank, Евразийский банк и ForteBank. С лета 2018 года казахстанцы оформили по этой программе более 87 тысяч займов почти на 1,3 триллиона тенге.

Почему за льготным кредитом приходится охотиться

Главная проблема для покупателей кроется не в банковских требованиях, а в дефиците подходящих квартир. Застройщики редко держат свободные площади до сдачи дома в эксплуатацию - ликвидные варианты раскупают ещё на этапе строительства, когда программа "7-20-25" ещё не действует.

Второй барьер - жесткий потолок финансирования. Годового бюджета в 100 миллиардов тенге хватает примерно на пять тысяч сделок по всей стране. Схема работает так: банки выдают займы из собственных средств, после чего КФУ выкупает эти кредиты в рамках квартального лимита. Как только банк выбирает свою квоту, он ставит приём анкет на паузу до следующего транша - поэтому потенциальным новоселам приходится отслеживать открытие окон в каждом конкретном банке.