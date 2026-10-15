Что будет с ипотекой в случае смерти заемщика: в АРРФР разъяснили права наследников

Как устроено наследование долгов по ипотеке, можно ли лишиться квартиры и в каких случаях банки не имеют права требовать досрочного погашения.

Оформление жилищного кредита - это долгосрочные обязательства, которые в случае трагедии ложатся на плечи близких. Как устроено наследование долгов по ипотеке, можно ли лишиться квартиры и в каких случаях банки не имеют права требовать досрочного погашения, объяснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Переходят ли долги по наследству

По закону имущество человека после его ухода из жизни достается наследникам вместе со всеми обязательствами. Ипотечный договор со смертью заемщика не аннулируется, а долги по кредиту и заложенная квартира переходят к тем, кто принял наследство.

При этом закон защищает родственников от неподъемных долгов: каждый из наследников отвечает по обязательствам только в пределах стоимости полученного имущества. Если квартира стоит дешевле, чем остаток кредита, выплачивать разницу из своего кармана не придется.

Можно ли лишиться жилья и требуют ли банки деньги сразу

Сам факт смерти заемщика не дает банку права автоматически требовать немедленного погашения всего кредита. Финансовая организация не может забрать жилье просто из-за трагического события, пока соблюдаются базовые условия.

На время полугодового периода, который закон отводит на вступление в наследство, банки обязаны заморозить начисление штрафов и пени. После официального оформления документов выплаты продолжаются по прежнему графику.

Что происходит с залогами и поручителями

Если по кредиту помимо главного заемщика были созаемщики, они продолжают нести ответственность в полном объеме. Судьба поручителей зависит от условий конкретного договора.

Если же у умершего вообще не осталось наследников или все они официально отказались от имущества, квартира признается выморочной и переходит государству. Однако даже в этом случае кредиторы сохраняют право предъявлять свои требования в рамках установленных законом процедур.