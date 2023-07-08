Учитель начальных классов Елена Дессерт рассказала, что взрослые часто не знают, как воспитать любовь к учёбе у детей.

— Некоторые начинают воспитывать так же, как их воспитывали в детстве. Чтобы понять, почему дети не испытывают желания учиться, нужно найти причину этого. Их существует очень много, рассмотрим основные: нет желания и стимула к учебе. Многие взрослые привыкли заставлять ребёнка делать что-то против его воли, навязывать своё мнение. Есть только один способ вовлечь ребёнка в учебу — заинтересовать его, — говорит учитель.

Ещё одна причина — стрессы в школе. Прежде чем нападать на чадо и заставлять его силой, лучше спросить, как его дела в школе. Было ли ему трудно? Как у него отношения с другими детьми и с учителями? Рассказывайте истории из своей школьной жизни, стараясь показать, что из любой ситуации есть выход и вы сможете подсказать его своему ребёнку.

Также причиной может быть сопротивление давлению. Педагог отмечает, чем больше мать с отцом заставляют школьника делать уроки, тем больше он начинает избегать этого. Ещё одной из проблем может быть заниженная самооценка и неверие в себя. Излишняя критика родителей в сторону ребёнка приводит к его низкой самооценке. Здесь можно посоветовать больше хвалить, чтобы вселить в школьника уверенность в себе. Стоит объяснить, что сделать ошибку в работе не страшно, так как в школу пришли именно учиться.

— Слишком много контроля и помощи. Есть родители, которые буквально сами учатся вместо своего ребёнка. Собирают за него портфель, делают с ним домашнее задание, командуют что, как и когда делать. В таком случае обучающийся занимает пассивную позицию. Ему становится незачем думать своей головой и отвечать за себя он сам не способен. Нужно давать отдых. Когда школьник приходит, из школы ему необходимо 1,5-2 часа на отдых. В это время он может заниматься своими любимыми делами. Ссоры в семье, неблагоприятная атмосфера дома – это серьёзное препятствие на пути к хорошим оценкам. Когда в семье частые ссоры и скандалы, ребёнок начинает переживать, становится нервозным и замкнутым, — отмечает Елена Дессерт.

Кроме того, по мнению педагога, комплексы тоже играют немалую роль. Дети часто получают в свой адрес не мало насмешек. Поэтому испытывают много страданий и стараются быть незаметными, избегают ответов у доски. Гиперактивному, ребёнку с избыточной энергией, учитель советует посещать дополнительные спортивные секции.

Практические советы, как мотивировать школьника получать хорошие оценки:

Приучайте доводить начатые дела до конца. Не приступайте ко второму предмету до тех пор, пока не сделает первый.

Хвалите родное дитя как можно чаще, даже в том случае, если домашнее задание сделано не совсем идеально. Подарите сыну/дочке уверенность. Ваша похвала будет лучшей наградой за старания.

Чаще произносите такие фразы, как «ты это сможешь», «я верю в тебя», «если постараешься, ты … (решишь пример, напишешь без ошибок, хорошо выполнишь задание)», «у тебя обязательно все получится».

Не навредите своей любовью и гиперопекой. Выбрали хорошую школу, лучшего учителя, купили школьные принадлежности и одежду? Вот на этом и остановитесь! Не надо делать за ребенка его дела: усаживать за уроки, собирать портфель, читать ему задания, решать за него задачи.

Будьте терпеливы. Не подгоняйте. Уж тем более, не кричите. Давайте советы, подсказки, но не решайте за ребенка, что и как ему сделать. Используйте фразы: «Попробуй сделать так…», «Наверное, ты торопился…», «Быть может, ты не заметил…».

Развивайте интерес к учебе. Будьте чуточку не как все. Будьте креативны в своем подходе к выполнению домашнего задания. К примеру, можно устроить квест, совместить настольную игру с уроками (сделали математику — прошли один уровень, прочитали рассказ — прошли второй уровень и т.д.), можно сделать дополнительные пособия, с которыми вашему ребенку будет интересно, можно придумать мини-призы за хорошо выполненное домашнее задание, за отличное настроение, старание и пр.

Никогда не говорите об учителе плохо. Он — пример для подражания. Говорите о том, как вам повезло с учителем и он обязательно научит всему. Тогда и ребенок будет настроен положительно по отношению к учителю, будет ей доверять.

Не сравнивайте свое чадо с другими детьми. Зачем топтать их и так хрупкую самооценку? Они у нас уникальные!

Не старайтесь реализовать через ребенка свои мечты, собственные амбиции. Это, как минимум, глупо. Как максимум, подобное желание чревато страшными последствиями. Помните, ребенок — это отдельная личность, он проходит свой путь, а ваш вы уж как-то сами проходите дальше. Детки чувствуют, когда не оправдывают ожидания своих родителей, они очень болезненно это переживают, а соответственно, теряют интерес к учебе, становятся беспокойными, капризными и неусидчивыми.

