Смертельная авария произошла седьмого июля около 19:00 на десятом километре автодороги Бурлин-Аксай-Жымпиты. По информации начальника отделения административной полиции Ербола Каренова, на трассе столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2112. В аварии погибли оба водителя.

Причиной ДТП полицейский назвал выезд на полосу встречного движения.

Напомним, это уже вторая смертельная авария за вчерашний день. На трассе Уральск-Атырау, произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Volkswagen Polo. В результате аварии погиб 35-летний водитель Toyota и 55-летний пассажир Volkswagen. Еще пять человек доставлены в больницу, двое из которых дети.