Площадь пожара на берегу Каспия в Атырауской области достигла 450 гектаров

Седьмого июля для проведения разведки и поиска очагов возгорания отправился вертолет МИ-8 “Казавиаспас”. В результате облета на побережье Каспийского моря обнаружены пять очагов горения на предварительной площади пяти гектаров Общая площадь пожара составляет 10 гектаров.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, восьмого июля площадь возгорание тростниковой растительности составила 450 гектаров, из них 50 гектаров горит открытым пламенем.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области и ГПР "Ақ Жайық", привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством ВСУ-5 с города Кызылорда. Тушение осложняется сильной заболоченной местностью.

На месте работают 38 сотрудников, шесть единицы техники ДЧС, 28 сотрудников и девять единиц техники, четыре единицы мотопомпы ГПР "Ак Жайык".

Тушение продолжается.