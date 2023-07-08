Жара до +42 градусов ожидается в ЗКО

На протяжении нескольких дней в регионе установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров днем не опускаются ниже 38 градусов.

По информации службы спасения, девятого июля в ЗКО ожидается сильная жара до +42 градусов. В регионе сохраняется высокий риск возникновения лесных, степных пожаров и пожаров на пастбищах. Кроме этого спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах.

По данным РГП “Казгидромет”, в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +42 градуса, ночью +23. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

В Атырау также ожидается сильная жара до +42 градусов днем. Ночью будет +28, ветер до 18 метров в секунду.

В Актобе переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет 39 градусов выше нуля, ночью + 24. Скорость ветра может увеличиться до 8 метров в секунду.

Облачная погода без осадков ожидает жителей Актау, днем +39, ночью 28 градусов выше нуля. Ветер до 14 метров в секунду.

В Алматы прогнозируется дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +28, ночью +19. Ветер до 20 метров в секунду.